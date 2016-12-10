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Люнгбю - Силькеборг

10.12.2016, Суббота, 18:00 мск Конгес Люнгбю, стадион Люнгбю Дания. Суперлига, 21 тур Люнгбю - Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
4 тур
5 августа, пятница 21:15 Силькеборг 0:4 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Силькеборг 3:0 Люнгбю
12 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:3 Силькеборг
9 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Силькеборг 0:1 Люнгбю
12 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:1 Силькеборг
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Силькеборг 2:2 Люнгбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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