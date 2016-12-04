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Нордшелланд - Оденсе

04.12.2016, Воскресенье, 16:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 20 тур Нордшелланд - Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
5 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Оденсе 3:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 19:00 Нордшелланд 0:1 Оденсе
21 тур
13 марта, воскресенье 15:00 Оденсе 3:1 Нордшелланд
11 тур
2 октября, пятница 19:00 Нордшелланд 1:5 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
12 апреля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:2 Оденсе
15 тур
23 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
9 тур
29 сентября, понедельник 21:00 Нордшелланд 2:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
17 апреля, четверг 17:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
18 тур
6 декабря, пятница 21:30 Нордшелланд 2:0 Оденсе
6 тур
25 августа, воскресенье 15:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
10 мая, пятница 20:30 Нордшелланд 4:1 Оденсе
12 тур
5 октября, пятница 20:30 Оденсе 3:0 Нордшелланд
3 тур
29 июля, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
14 мая, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:0 Оденсе
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
1 тур
16 июля, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 16:00 Оденсе 1:2 Нордшелланд
14 тур
1 ноября, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:4 Оденсе
8 тур
11 сентября, суббота 19:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Оденсе 2:1 Нордшелланд
12 тур
17 октября, суббота 17:00 Нордшелланд 0:2 Оденсе
10 тур
26 сентября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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