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Копенгаген - Рандерс

03.12.2016, Суббота, 20:30 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 20 тур Копенгаген - Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
10 тур
21 сентября, среда 19:00 Рандерс 2:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Копенгаген
14 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 4:0 Рандерс
1 тур
16 сентября, среда 19:30 Копенгаген 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
26 апреля, воскресенье 20:00 Рандерс 3:0 Копенгаген
22 тур
22 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Рандерс
11 тур
19 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Рандерс
13 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Рандерс 1:1 Копенгаген
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:3 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
19 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
7 тур
25 августа, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Копенгаген 3:1 Рандерс
18 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 0:3 Копенгаген
11 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
9 тур
20 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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