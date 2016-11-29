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Сендерийск - Ольборг

29.11.2016, Вторник, 20:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 19 тур Сендерийск - Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
12 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Ольборг 0:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
15 тур
6 ноября, пятница 20:00 Сендерийск 1:2 Ольборг
11 тур
4 октября, воскресенье 14:30 Ольборг 5:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
26 апреля, воскресенье 15:00 Сендерийск 0:3 Ольборг
22 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Ольборг 1:4 Сендерийск
1 тур
19 июля, суббота 19:00 Сендерийск 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 17:00 Сендерийск 3:2 Ольборг
13 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Сендерийск
8 тур
13 сентября, пятница 20:30 Сендерийск 1:3 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
4 мая, суббота 21:00 Сендерийск 1:0 Ольборг
13 тур
20 октября, суббота 19:00 Ольборг 2:1 Сендерийск
8 тур
31 августа, пятница 20:30 Сендерийск 0:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Сендерийск 5:0 Ольборг
22 тур
24 марта, суббота 20:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
6 тур
22 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 0:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
12 тур
16 октября, суббота 19:00 Сендерийск 1:0 Ольборг
10 тур
25 сентября, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
2 апреля, пятница 18:00 Ольборг 1:1 Сендерийск
18 тур
5 декабря, суббота 19:00 Сендерийск 2:0 Ольборг
5 тур
15 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:0 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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