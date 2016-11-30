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Рандерс - Брондбю

30.11.2016, Среда, 22:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 19 тур Рандерс - Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
12 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 2:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 19:00 Рандерс 0:2 Брондбю
21 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Рандерс
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 3:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 3:3 Брондбю
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Брондбю
13 тур
2 ноября, воскресенье 20:30 Брондбю 1:0 Рандерс
7 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Рандерс
20 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Рандерс 0:1 Брондбю
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Рандерс 0:1 Брондбю
21 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Рандерс
11 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Рандерс 3:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:4 Брондбю
13 тур
24 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Рандерс
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Рандерс 3:2 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 1:3 Брондбю
21 тур
22 марта, понедельник 21:00 Брондбю 1:1 Рандерс
5 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 1:3 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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