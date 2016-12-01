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Оденсе - Эсбьерг

01.12.2016, Четверг, 22:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 19 тур Оденсе - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
6 тур
22 августа, понедельник 20:00 Эсбьерг 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
2 мая, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:2 Оденсе
17 тур
30 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Эсбьерг
8 тур
14 сентября, понедельник 20:00 Эсбьерг 4:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
24 апреля, пятница 19:30 Эсбьерг 0:2 Оденсе
22 тур
20 марта, пятница 20:30 Оденсе 0:2 Эсбьерг
11 тур
20 октября, понедельник 21:00 Эсбьерг 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Эсбьерг
20 тур
2 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 1:0 Оденсе
11 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Эсбьерг 6:2 Оденсе
19 тур
1 декабря, суббота 20:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
9 тур
14 сентября, пятница 20:30 Эсбьерг 3:0 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
2 мая, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Эсбьерг
16 тур
13 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
1 тур
17 июля, суббота 19:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 20:00 Оденсе 0:0 Эсбьерг
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
4 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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