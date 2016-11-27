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Эсбьерг - Нордшелланд

27.11.2016, Воскресенье, 18:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 18 тур Эсбьерг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
11 тур
25 сентября, воскресенье 21:00 Нордшелланд 3:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
11 апреля, понедельник 20:00 Нордшелланд 0:0 Эсбьерг
14 тур
30 октября, пятница 20:00 Эсбьерг 2:1 Нордшелланд
5 тур
16 августа, воскресенье 14:30 Нордшелланд 1:2 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
18 мая, понедельник 19:00 Нордшелланд 1:3 Эсбьерг
17 тур
8 декабря, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Нордшелланд
3 тур
3 августа, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:2 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
14 апреля, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:1 Эсбьерг
19 тур
24 февраля, понедельник 22:00 Эсбьерг 2:1 Нордшелланд
1 тур
22 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 4:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Нордшелланд 1:0 Эсбьерг
18 тур
25 ноября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:0 Нордшелланд
11 тур
28 сентября, пятница 20:30 Нордшелланд 3:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:0 Нордшелланд
22 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:2 Эсбьерг
11 тур
3 октября, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:1 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Эсбьерг 3:3 Нордшелланд
21 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:0 Эсбьерг
9 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:4 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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