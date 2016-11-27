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Брондбю - Силькеборг

27.11.2016, Воскресенье, 20:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 18 тур Брондбю - Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
2 тур
24 июля, воскресенье 17:00 Силькеборг 0:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
17 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:2 Брондбю
17 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Силькеборг
2 тур
28 июля, понедельник 21:00 Брондбю 2:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
16 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Силькеборг 1:2 Брондбю
3 тур
30 июля, понедельник 21:00 Брондбю 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 22:00 Брондбю 3:2 Силькеборг
13 тур
23 октября, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:1 Брондбю
2 тур
23 июля, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
19 тур
5 декабря, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:2 Брондбю
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:2 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 18:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
18 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:0 Брондбю
10 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Силькеборг 4:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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