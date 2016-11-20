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Сендерийск - Мидтьюлланд

20.11.2016, Воскресенье, 20:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 17 тур Сендерийск - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
6 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:2 Сендерийск
22 тур
20 марта, воскресенье 14:00 Сендерийск 3:2 Мидтьюлланд
2 тур
24 июля, пятница 21:00 Сендерийск 1:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Сендерийск 1:1 Мидтьюлланд
4 тур
10 августа, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Сендерийск 3:1 Мидтьюлланд
21 тур
10 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 2:0 Сендерийск
3 тур
2 августа, пятница 20:30 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
6 апреля, суббота 19:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
21 тур
2 марта, суббота 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Сендерийск
11 тур
1 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:3 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 21:00 Сендерийск 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
31 октября, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Сендерийск
9 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:0 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
9 мая, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
22 тур
21 марта, понедельник 21:00 Сендерийск 2:1 Мидтьюлланд
9 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 18:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
22 тур
25 марта, четверг 20:00 Мидтьюлланд 0:0 Сендерийск
10 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 0:2 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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