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Рандерс - Виборг

20.11.2016, Воскресенье, 15:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 17 тур Рандерс - Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
5 тур
12 августа, пятница 19:00 Виборг 0:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
16 мая, понедельник 14:00 Виборг 2:3 Рандерс
22 тур
20 марта, воскресенье 16:00 Рандерс 1:3 Виборг
6 тур
23 августа, воскресенье 14:30 Рандерс 0:1 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 16:00 Рандерс 3:1 Виборг
19 тур
23 февраля, воскресенье 17:00 Виборг 1:1 Рандерс
1 тур
20 июля, суббота 19:00 Виборг 2:2 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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