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Ольборг - Копенгаген

18.11.2016, Пятница, 22:15 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 17 тур Ольборг - Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
6 тур
20 августа, суббота 19:30 Копенгаген 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 21:00 Ольборг 0:2 Копенгаген
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 6:2 Ольборг
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
20 мая, среда 21:00 Копенгаген 1:0 Ольборг
16 тур
30 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
7 тур
13 сентября, суббота 22:35 Ольборг 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
12 тур
20 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
1 тур
21 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
16 тур
11 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 4:0 Ольборг
3 тур
28 июля, суббота 17:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
19 тур
4 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
9 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
21 тур
12 марта, суббота 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
3 тур
31 июля, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:0 Копенгаген
10 тур
27 сентября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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