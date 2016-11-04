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Эсбьерг - Ольборг

04.11.2016, Пятница, 20:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 16 тур Эсбьерг - Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
5 тур
15 августа, понедельник 20:00 Ольборг 2:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:2 Эсбьерг
12 тур
19 октября, понедельник 20:00 Эсбьерг 1:2 Ольборг
1 тур
20 июля, понедельник 20:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
26 мая, вторник 20:00 Ольборг 1:0 Эсбьерг
19 тур
2 марта, понедельник 21:00 Эсбьерг 1:3 Ольборг
5 тур
16 августа, суббота 20:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
3 мая, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
17 тур
2 декабря, понедельник 22:00 Эсбьерг 2:2 Ольборг
2 тур
29 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 1:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 15:00 Эсбьерг 1:0 Ольборг
22 тур
9 марта, суббота 20:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
10 тур
24 сентября, понедельник 21:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Ольборг
15 тур
6 ноября, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
6 тур
21 августа, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
19 апреля, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
17 тур
28 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Ольборг
6 тур
23 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 2:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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