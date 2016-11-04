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Орхус - Силькеборг

04.11.2016, Пятница, 22:15 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 16 тур Орхус - Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
9 тур
17 сентября, суббота 17:00 Силькеборг 1:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
12 апреля, пятница 20:30 Силькеборг 3:1 Орхус
20 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Орхус 3:3 Силькеборг
8 тур
1 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 0:4 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 18:00 Силькеборг 2:1 Орхус
16 тур
21 ноября, понедельник 22:00 Орхус 0:2 Силькеборг
5 тур
15 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 1:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
1 мая, суббота 19:00 Силькеборг 1:4 Орхус
20 тур
15 марта, понедельник 21:00 Орхус 1:2 Силькеборг
6 тур
22 августа, суббота 18:00 Орхус 2:2 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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