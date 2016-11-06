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Копенгаген - Сендерийск

06.11.2016, Воскресенье, 20:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 16 тур Копенгаген - Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
4 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Сендерийск
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
3 тур
2 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
13 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:1 Сендерийск
9 тур
27 сентября, суббота 17:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
22 тур
14 марта, пятница 21:30 Сендерийск 0:0 Копенгаген
11 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Копенгаген 1:1 Сендерийск
18 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
2 тур
22 июля, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Сендерийск 2:2 Копенгаген
20 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:0 Сендерийск
16 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:3 Копенгаген
1 тур
18 июля, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Сендерийск
21 тур
21 марта, воскресенье 20:00 Сендерийск 0:2 Копенгаген
4 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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