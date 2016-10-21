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Ольборг - Нордшелланд

21.10.2016, Пятница, 19:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 14 тур Ольборг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
4 тур
7 августа, воскресенье 14:00 Нордшелланд 1:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
1 апреля, пятница 19:00 Ольборг 1:0 Нордшелланд
13 тур
25 октября, воскресенье 15:30 Нордшелланд 3:0 Ольборг
3 тур
3 августа, понедельник 20:00 Нордшелланд 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Ольборг 1:0 Нордшелланд
12 тур
27 октября, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:1 Ольборг
4 тур
9 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
7 мая, среда 22:00 Нордшелланд 2:4 Ольборг
16 тур
25 ноября, понедельник 22:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
5 тур
17 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 2:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
4 апреля, четверг 20:00 Ольборг 0:1 Нордшелланд
14 тур
26 октября, пятница 20:30 Нордшелланд 1:0 Ольборг
4 тур
4 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
21 апреля, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Нордшелланд
12 тур
15 октября, суббота 19:00 Нордшелланд 1:0 Ольборг
8 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:3 Ольборг
13 тур
24 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 2:0 Нордшелланд
7 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:0 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Ольборг
19 тур
8 марта, понедельник 21:00 Ольборг 2:1 Нордшелланд
2 тур
19 августа, среда 20:30 Ольборг 1:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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