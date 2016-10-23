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Оденсе - Копенгаген

23.10.2016, Воскресенье, 17:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 14 тур Оденсе - Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
8 тур
10 сентября, суббота 17:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:1 Оденсе
7 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 18:00 Копенгаген 1:0 Оденсе
19 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
6 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:2 Оденсе
21 тур
9 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
21 тур
3 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
8 тур
2 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 2:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
14 тур
30 октября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:3 Копенгаген
2 тур
23 июля, суббота 21:00 Копенгаген 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Оденсе 3:0 Копенгаген
12 тур
17 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 5:0 Оденсе
4 тур
8 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 20:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Копенгаген
8 тур
12 сентября, суббота 17:00 Оденсе 1:1 Копенгаген
Copa del Sol 2010
Матч за 3-е место,
12 февраля, пятница 19:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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