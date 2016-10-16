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Рандерс - Оденсе

16.10.2016, Воскресенье, 14:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 13 тур Рандерс - Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 Оденсе 0:1 Рандерс
13 тур
26 октября, понедельник 21:00 Рандерс 1:1 Оденсе
5 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 2:3 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Оденсе 0:2 Рандерс
12 тур
26 октября, воскресенье 16:00 Рандерс 3:0 Оденсе
5 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Рандерс 0:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 20:00 Оденсе 2:1 Рандерс
16 тур
23 ноября, суббота 20:00 Рандерс 1:1 Оденсе
2 тур
28 июля, воскресенье 16:00 Рандерс 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 22:00 Оденсе 0:0 Рандерс
17 тур
19 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 3:2 Оденсе
2 тур
22 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 0:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
14 мая, суббота 19:00 Рандерс 1:2 Оденсе
15 тур
8 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Рандерс
2 тур
26 июля, понедельник 21:00 Оденсе 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Оденсе 1:3 Рандерс
13 тур
24 октября, суббота 19:00 Рандерс 1:1 Оденсе
6 тур
24 августа, понедельник 20:00 Оденсе 1:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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