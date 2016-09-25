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Брондбю - Оденсе

25.09.2016, Воскресенье, 17:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 11 тур Брондбю - Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Оденсе
14 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Оденсе 2:5 Брондбю
2 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
3 мая, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Брондбю
21 тур
15 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 2:0 Оденсе
4 тур
10 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:2 Оденсе
13 тур
27 октября, воскресенье 22:15 Оденсе 0:0 Брондбю
8 тур
15 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Брондбю
15 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 0:3 Оденсе
1 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 0:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Оденсе
15 тур
6 ноября, воскресенье 21:00 Оденсе 0:0 Брондбю
4 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 1:1 Брондбю
18 тур
28 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:0 Оденсе
6 тур
22 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 0:1 Брондбю
16 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:3 Оденсе
1 тур
19 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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