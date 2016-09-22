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Сендерийск - Оденсе

22.09.2016, Четверг, 19:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 10 тур Сендерийск - Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
20 мая, пятница 19:00 Сендерийск 3:1 Оденсе
12 тур
17 октября, суббота 19:00 Оденсе 1:2 Сендерийск
10 тур
25 сентября, пятница 19:00 Сендерийск 4:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Оденсе 0:0 Сендерийск
14 тур
9 ноября, воскресенье 15:00 Сендерийск 2:1 Оденсе
8 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
28 марта, пятница 21:30 Оденсе 2:2 Сендерийск
12 тур
21 октября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:5 Оденсе
1 тур
21 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Сендерийск 4:1 Оденсе
16 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Оденсе 5:0 Сендерийск
6 тур
20 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 1:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
18 тур
5 декабря, понедельник 22:00 Сендерийск 0:4 Оденсе
7 тур
28 августа, воскресенье 16:00 Оденсе 2:4 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 16:00 Сендерийск 0:2 Оденсе
13 тур
25 октября, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Сендерийск
5 тур
14 августа, суббота 19:00 Сендерийск 1:3 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
3 мая, понедельник 21:00 Сендерийск 2:0 Оденсе
20 тур
13 марта, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
2 тур
25 июля, суббота 19:00 Оденсе 3:1 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 22 сентября 2016, 01:02

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