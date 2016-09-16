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Эсбьерг - Рандерс

16.09.2016, Пятница, 19:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 9 тур Эсбьерг - Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Рандерс 3:1 Эсбьерг
20 тур
6 марта, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:0 Рандерс
9 тур
21 сентября, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
20 апреля, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:0 Рандерс
14 тур
8 ноября, суббота 21:00 Рандерс 3:2 Эсбьерг
1 тур
21 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
17 апреля, четверг 19:00 Эсбьерг 2:2 Рандерс
18 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Эсбьерг
5 тур
19 августа, понедельник 21:00 Рандерс 3:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 16:00 Эсбьерг 4:0 Рандерс
20 тур
8 декабря, суббота 19:00 Рандерс 2:1 Эсбьерг
5 тур
13 августа, понедельник 21:00 Рандерс 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Рандерс 2:2 Эсбьерг
21 тур
13 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 1:3 Рандерс
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:2 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Рандерс 4:0 Эсбьерг
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Рандерс
7 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Рандерс 0:1 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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