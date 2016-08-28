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Оденсе - Хорсенс

28.08.2016, Воскресенье, 15:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 7 тур Оденсе - Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Оденсе 2:0 Хорсенс
22 тур
10 марта, воскресенье 17:00 Хорсенс 2:0 Оденсе
10 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Хорсенс 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 апреля, пятница 20:00 Оденсе 0:1 Хорсенс
16 тур
19 ноября, суббота 20:00 Хорсенс 0:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, понедельник 21:00 Хорсенс 4:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 20:00 Оденсе 3:3 Хорсенс
20 тур
7 марта, понедельник 21:00 Хорсенс 2:1 Оденсе
3 тур
2 августа, понедельник 21:00 Хорсенс 1:0 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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