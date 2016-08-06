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Оденсе - Виборг

06.08.2016, Суббота, 17:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 4 тур Оденсе - Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
17 апреля, воскресенье 14:00 Оденсе 5:1 Виборг
15 тур
8 ноября, воскресенье 15:30 Виборг 0:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, суббота 17:00 Оденсе 2:0 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 16:00 Виборг 2:2 Оденсе
22 тур
16 марта, воскресенье 17:00 Оденсе 1:1 Виборг
3 тур
4 августа, воскресенье 16:00 Оденсе 4:2 Виборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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