Введите ваш ник на сайте

Ольборг - Оденсе

01.08.2016, Понедельник, 20:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 3 тур Ольборг - Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 3:2 Ольборг
20 тур
4 марта, пятница 20:00 Ольборг 0:1 Оденсе
6 тур
24 августа, понедельник 20:00 Ольборг 5:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
15 мая, пятница 19:30 Ольборг 0:2 Оденсе
17 тур
6 декабря, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Ольборг
3 тур
2 августа, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
26 апреля, суббота 19:00 Оденсе 2:3 Ольборг
14 тур
2 ноября, суббота 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
4 тур
11 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 0:0 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 21:00 Оденсе 3:4 Ольборг
20 тур
6 марта, среда 21:30 Ольборг 2:2 Оденсе
7 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 0:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 22:00 Оденсе 1:2 Ольборг
13 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Оденсе
5 тур
13 августа, суббота 19:00 Ольборг 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
2 апреля, суббота 19:00 Ольборг 0:1 Оденсе
19 тур
4 декабря, суббота 19:00 Оденсе 6:0 Ольборг
11 тур
4 октября, понедельник 21:00 Ольборг 1:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
14 тур
2 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 1:1 Ольборг
11 тур
5 октября, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
...
  • Читайте нас: 