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Орхус - Рандерс

31.07.2016, Воскресенье, 19:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 3 тур Орхус - Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 17:00 Орхус 0:2 Рандерс
15 тур
6 ноября, пятница 22:30 Рандерс 4:1 Орхус
3 тур
2 августа, воскресенье 14:30 Орхус 3:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
4 апреля, пятница 20:30 Орхус 0:1 Рандерс
22 тур
17 марта, понедельник 22:00 Рандерс 1:3 Орхус
11 тур
5 октября, суббота 19:00 Рандерс 2:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Рандерс 1:0 Орхус
13 тур
22 октября, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Рандерс
3 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Рандерс 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Орхус 0:0 Рандерс
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Рандерс 2:1 Орхус
2 тур
27 июля, понедельник 21:00 Рандерс 2:3 Орхус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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