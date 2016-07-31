Брондбю - Хорсенс

|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Хорсенс
|0:1
|Брондбю
|18 тур
|25 ноября, воскресенье
|22:15
|Брондбю
|2:0
|Хорсенс
|9 тур
|16 сентября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:2
|Хорсенс
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Хорсенс
|0:1
|Брондбю
|18 тур
|25 ноября, воскресенье
|22:15
|Брондбю
|2:0
|Хорсенс
|9 тур
|16 сентября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:2
|Хорсенс
|26 тур
|15 апреля, воскресенье
|20:00
|Хорсенс
|2:0
|Брондбю
|17 тур
|28 ноября, понедельник
|22:00
|Брондбю
|0:1
|Хорсенс
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:4
|Хорсенс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|26
|19
|7
|0
|57:10
|+47
|64
|2.
|Брондбю
|26
|15
|7
|4
|52:23
|+29
|52
|3.
|Люнгбю
|26
|11
|6
|9
|25:23
|+2
|39
|4.
|Сендерийск
|26
|10
|9
|7
|30:32
|-2
|39
|5.
|Мидтьюлланд
|26
|10
|8
|8
|44:29
|+15
|38
|6.
|Нордшелланд
|26
|9
|8
|9
|41:41
|0
|35
|7.
|Рандерс
|26
|9
|6
|11
|26:32
|-6
|33
|8.
|Ольборг
|26
|9
|6
|11
|28:38
|-10
|33
|9.
|Силькеборг
|26
|7
|9
|10
|31:46
|-15
|30
|10.
|Хорсенс
|26
|7
|8
|11
|29:45
|-16
|29
|11.
|Оденсе
|26
|7
|7
|12
|26:32
|-6
|28
|12.
|Орхус
|26
|6
|7
|13
|33:40
|-7
|25
|13.
|Виборг
|26
|6
|7
|13
|29:40
|-11
|25
|14.
|Эсбьерг
|26
|5
|9
|12
|28:48
|-20
|24