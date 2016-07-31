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Брондбю - Хорсенс

31.07.2016, Воскресенье, 17:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 3 тур Брондбю - Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Хорсенс 0:1 Брондбю
18 тур
25 ноября, воскресенье 22:15 Брондбю 2:0 Хорсенс
9 тур
16 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Хорсенс 2:0 Брондбю
17 тур
28 ноября, понедельник 22:00 Брондбю 0:1 Хорсенс
3 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:4 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Хорсенс
16 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Хорсенс 2:1 Брондбю
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:1 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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