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Брондбю - Эсбьерг

17.07.2016, Воскресенье, 19:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 1 тур Брондбю - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
16 мая, понедельник 19:00 Эсбьерг 2:3 Брондбю
22 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Эсбьерг
11 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Брондбю 0:1 Эсбьерг
12 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 0:0 Брондбю
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Эсбьерг 2:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 21:30 Брондбю 1:0 Эсбьерг
22 тур
16 марта, воскресенье 22:00 Эсбьерг 0:0 Брондбю
3 тур
4 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 20:00 Эсбьерг 1:0 Брондбю
17 тур
18 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Эсбьерг
7 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 20:00 Брондбю 3:0 Эсбьерг
14 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:2 Брондбю
5 тур
15 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:1 Брондбю
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 2:4 Эсбьерг
2 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 2:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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