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Сендерийск - Орхус

17.07.2016, Воскресенье, 14:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 1 тур Сендерийск - Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Сендерийск 2:2 Орхус
14 тур
2 ноября, понедельник 21:00 Орхус 0:0 Сендерийск
9 тур
18 сентября, пятница 19:00 Орхус 1:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Орхус 0:3 Сендерийск
20 тур
1 марта, суббота 20:00 Сендерийск 1:2 Орхус
6 тур
23 августа, пятница 20:30 Орхус 3:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
11 мая, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
12 тур
6 октября, суббота 19:00 Сендерийск 0:3 Орхус
10 тур
21 сентября, пятница 20:30 Орхус 2:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
2 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:3 Сендерийск
15 тур
7 ноября, понедельник 22:00 Сендерийск 1:1 Орхус
4 тур
6 августа, суббота 19:00 Сендерийск 3:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Орхус 1:2 Сендерийск
12 тур
19 октября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:0 Орхус
11 тур
3 октября, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 17 июля 2016, 10:38

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