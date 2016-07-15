Введите ваш ник на сайте

Оденсе - Силькеборг

15.07.2016, Пятница, 21:15 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 1 тур Оденсе - Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
20 мая, среда 19:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
16 тур
29 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
10 тур
4 октября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Оденсе 3:3 Силькеборг
18 тур
24 ноября, суббота 20:00 Силькеборг 0:2 Оденсе
4 тур
3 августа, пятница 20:30 Силькеборг 0:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
30 апреля, понедельник 21:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
19 тур
5 марта, понедельник 22:00 Оденсе 2:2 Силькеборг
8 тур
10 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 1:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 0:0 Силькеборг
22 тур
19 марта, суббота 19:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
24 апреля, суббота 19:00 Оденсе 1:0 Силькеборг
15 тур
7 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
7 тур
31 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
...
  • Читайте нас: 