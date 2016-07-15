Оденсе - Силькеборг

|30 тур
|20 мая, среда
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|16 тур
|29 ноября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Оденсе
|10 тур
|4 октября, суббота
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Силькеборг
|30 тур
|20 мая, среда
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|16 тур
|29 ноября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Оденсе
|10 тур
|4 октября, суббота
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Силькеборг
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Оденсе
|3:3
|Силькеборг
|18 тур
|24 ноября, суббота
|20:00
|Силькеборг
|0:2
|Оденсе
|4 тур
|3 августа, пятница
|20:30
|Силькеборг
|0:1
|Оденсе
|28 тур
|30 апреля, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|1:1
|Оденсе
|19 тур
|5 марта, понедельник
|22:00
|Оденсе
|2:2
|Силькеборг
|8 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:3
|Оденсе
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|0:0
|Силькеборг
|22 тур
|19 марта, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:1
|Оденсе
|9 тур
|19 сентября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|3:1
|Оденсе
|29 тур
|24 апреля, суббота
|19:00
|Оденсе
|1:0
|Силькеборг
|15 тур
|7 ноября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Оденсе
|7 тур
|31 августа, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|3:1
|Оденсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|26
|19
|7
|0
|57:10
|+47
|64
|2.
|Брондбю
|26
|15
|7
|4
|52:23
|+29
|52
|3.
|Люнгбю
|26
|11
|6
|9
|25:23
|+2
|39
|4.
|Сендерийск
|26
|10
|9
|7
|30:32
|-2
|39
|5.
|Мидтьюлланд
|26
|10
|8
|8
|44:29
|+15
|38
|6.
|Нордшелланд
|26
|9
|8
|9
|41:41
|0
|35
|7.
|Рандерс
|26
|9
|6
|11
|26:32
|-6
|33
|8.
|Ольборг
|26
|9
|6
|11
|28:38
|-10
|33
|9.
|Силькеборг
|26
|7
|9
|10
|31:46
|-15
|30
|10.
|Хорсенс
|26
|7
|8
|11
|29:45
|-16
|29
|11.
|Оденсе
|26
|7
|7
|12
|26:32
|-6
|28
|12.
|Орхус
|26
|6
|7
|13
|33:40
|-7
|25
|13.
|Виборг
|26
|6
|7
|13
|29:40
|-11
|25
|14.
|Эсбьерг
|26
|5
|9
|12
|28:48
|-20
|24