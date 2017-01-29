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Фейеноорд - НЕК

29.01.2017, Воскресенье, 18:45 мск Роттердам, стадион Де Кейп Голландия. Эредивизие, 20 тур Фейеноорд - НЕК
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
9 тур
16 октября, воскресенье 15:30 НЕК 1:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
34 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:0 НЕК
17 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 НЕК 3:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 23:45 Фейеноорд 5:1 НЕК
6 тур
15 сентября, воскресенье 14:30 НЕК 3:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
25 тур
3 марта, воскресенье 15:30 НЕК 0:3 Фейеноорд
7 тур
29 сентября, суббота 21:45 Фейеноорд 5:1 НЕК
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
20 тур
5 февраля, воскресенье 17:30 НЕК 0:2 Фейеноорд
12 тур
5 ноября, суббота 23:45 Фейеноорд 0:1 НЕК
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 НЕК
7 тур
26 сентября, воскресенье 16:30 НЕК 3:0 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 14:30 НЕК 0:0 Фейеноорд
1 тур
2 августа, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:0 НЕК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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