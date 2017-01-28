Введите ваш ник на сайте

Хераклес - ПСВ

28.01.2017, Суббота, 21:45 мск Альмело, стадион Полман Голландия. Эредивизие, 20 тур Хераклес - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
9 тур
15 октября, суббота 20:45 ПСВ 1:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
24 тур
20 февраля, суббота 21:45 ПСВ 2:0 Хераклес
6 тур
19 сентября, суббота 20:45 Хераклес 2:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
33 тур
10 мая, воскресенье 15:30 ПСВ 2:0 Хераклес
12 тур
9 ноября, воскресенье 18:45 Хераклес 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
24 тур
14 февраля, пятница 23:00 ПСВ 2:1 Хераклес
4 тур
24 августа, суббота 21:45 Хераклес 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
20 тур
26 января, суббота 23:45 Хераклес 1:5 ПСВ
11 тур
3 ноября, суббота 23:45 ПСВ 4:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
20 тур
5 февраля, воскресенье 17:30 Хераклес 1:1 ПСВ
12 тур
6 ноября, воскресенье 19:30 ПСВ 4:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
31 тур
17 апреля, воскресенье 16:30 Хераклес 0:2 ПСВ
17 тур
4 декабря, суббота 21:45 ПСВ 5:2 Хераклес
Чемпионат Голландии (2009/2010)
23 тур
14 февраля, воскресенье 16:30 Хераклес 0:1 ПСВ
14 тур
22 ноября, воскресенье 18:30 ПСВ 4:0 Хераклес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
...
  • Читайте нас: 