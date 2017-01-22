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ПСВ - Херенвен

22.01.2017, Воскресенье, 18:45 мск Эйндховен, стадион Филипс Голландия. Эредивизие, 19 тур ПСВ - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
8 тур
1 октября, суббота 20:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
27 тур
12 марта, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Херенвен
3 тур
22 августа, суббота 20:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 20:45 ПСВ 4:1 Херенвен
7 тур
28 сентября, воскресенье 18:45 Херенвен 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
31 тур
5 апреля, суббота 20:45 Херенвен 3:0 ПСВ
14 тур
23 ноября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
9 марта, суббота 21:45 Херенвен 2:1 ПСВ
12 тур
11 ноября, воскресенье 19:30 ПСВ 5:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/2 финала
21 марта, среда 23:45 Херенвен 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
26 тур
18 марта, воскресенье 17:30 ПСВ 5:1 Херенвен
17 тур
18 декабря, воскресенье 19:30 Херенвен 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 2:2 Херенвен
1 тур
7 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:3 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 22:00 Херенвен 2:2 ПСВ
10 тур
17 октября, суббота 22:45 ПСВ 1:0 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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    Рейтинг: +823

    diktatop 22 января 2017, 20:50

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