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АДО Ден Хааг - Зволле

21.01.2017, Суббота, 21:45 мск Гаага, стадион Кийосира Голландия. Эредивизие, 19 тур АДО Ден Хааг - Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
8 тур
30 сентября, пятница 21:00 Зволле 2:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
24 тур
19 февраля, пятница 22:00 АДО Ден Хааг 0:2 Зволле
6 тур
19 сентября, суббота 20:45 Зволле 2:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
24 тур
21 февраля, суббота 20:30 АДО Ден Хааг 3:2 Зволле
15 тур
7 декабря, воскресенье 14:30 Зволле 3:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
30 марта, воскресенье 18:30 АДО Ден Хааг 1:1 Зволле
10 тур
20 октября, воскресенье 16:30 Зволле 6:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
34 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Зволле 4:2 АДО Ден Хааг
16 тур
8 декабря, суббота 22:45 АДО Ден Хааг 1:1 Зволле
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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