НЕК - АДО Ден Хааг

|28 тур
|20 марта, воскресенье
|16:30
|АДО Ден Хааг
|1:0
|НЕК
|8 тур
|3 октября, суббота
|19:30
|НЕК
|4:1
|АДО Ден Хааг
|28 тур
|20 марта, воскресенье
|16:30
|АДО Ден Хааг
|1:0
|НЕК
|8 тур
|3 октября, суббота
|19:30
|НЕК
|4:1
|АДО Ден Хааг
|19 тур
|19 января, воскресенье
|15:30
|НЕК
|3:1
|АДО Ден Хааг
|7 тур
|21 сентября, суббота
|21:45
|АДО Ден Хааг
|1:1
|НЕК
|18 тур
|22 декабря, суббота
|22:45
|АДО Ден Хааг
|2:0
|НЕК
|8 тур
|5 октября, пятница
|22:00
|НЕК
|1:1
|АДО Ден Хааг
|19 тур
|29 января, воскресенье
|19:30
|НЕК
|2:0
|АДО Ден Хааг
|10 тур
|22 октября, суббота
|21:45
|АДО Ден Хааг
|1:0
|НЕК
|26 тур
|5 марта, суббота
|21:45
|АДО Ден Хааг
|5:1
|НЕК
|14 тур
|14 ноября, воскресенье
|16:30
|НЕК
|1:1
|АДО Ден Хааг
|32 тур
|14 апреля, среда
|23:00
|АДО Ден Хааг
|2:3
|НЕК
|10 тур
|18 октября, воскресенье
|16:30
|НЕК
|1:1
|АДО Ден Хааг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фейеноорд
|34
|26
|4
|4
|86:25
|+61
|82
|2.
|Аякс
|34
|25
|6
|3
|79:23
|+56
|81
|3.
|ПСВ
|34
|22
|10
|2
|68:23
|+45
|76
|4.
|Утрехт
|34
|18
|8
|8
|54:38
|+16
|62
|5.
|Витесс
|34
|15
|6
|13
|51:40
|+11
|51
|6.
|Алкмаар
|34
|12
|13
|9
|56:52
|+4
|49
|7.
|Твенте
|34
|12
|9
|13
|48:50
|-2
|45
|8.
|Гронинген
|34
|10
|13
|11
|55:51
|+4
|43
|9.
|Херенвен
|34
|12
|7
|15
|54:53
|+1
|43
|10.
|Хераклес
|34
|12
|7
|15
|53:55
|-2
|43
|11.
|АДО Ден Хааг
|34
|11
|5
|18
|37:59
|-22
|38
|12.
|Экселсиор
|34
|9
|10
|15
|43:60
|-17
|37
|13.
|Виллем II
|34
|9
|9
|16
|29:44
|-15
|36
|14.
|Зволле
|34
|9
|8
|17
|39:67
|-28
|35
|15.
|Спарта Рот
|34
|9
|7
|18
|42:61
|-19
|34
|16.
|НЕК
|34
|9
|7
|18
|32:59
|-27
|34
|17.
|Рода
|34
|7
|12
|15
|26:51
|-25
|33
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|6
|5
|23
|32:73
|-41
|23