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Гронинген - АДО Ден Хааг

19.11.2016, Суббота, 22:45 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 13 тур Гронинген - АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 АДО Ден Хааг
3 тур
24 августа, воскресенье 16:30 АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 22:45 АДО Ден Хааг 2:1 Гронинген
16 тур
8 декабря, воскресенье 17:30 Гронинген 1:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
20 апреля, суббота 20:45 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг
4 тур
31 августа, пятница 22:00 АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
12 апреля, четверг 23:00 АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген
2 тур
14 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 4:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
За выход в Лигу Европу. Финал, Финал
ответный матч		 29 мая, воскресенье 14:30 Гронинген 5:1
(3:4)п		 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
За выход в Лигу Европу. Финал, Финал
первый матч		 26 мая, четверг 22:00 АДО Ден Хааг 5:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 АДО Ден Хааг 2:4 Гронинген
11 тур
27 октября, среда 21:00 Гронинген 3:1 АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
3 февраля, среда 22:00 Гронинген 2:0 АДО Ден Хааг
9 тур
3 октября, суббота 20:45 АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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