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Херенвен - Витесс

19.11.2016, Суббота, 20:30 мск Херенвен, стадион Абе Ленстра Голландия. Эредивизие, 13 тур Херенвен - Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
13 февраля, суббота 22:45 Витесс 3:0 Херенвен
7 тур
26 сентября, суббота 19:30 Херенвен 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
ответный матч		 31 мая, воскресенье 17:45 Витесс 5:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
первый матч		 28 мая, четверг 21:45 Херенвен 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
24 января, суббота 22:45 Херенвен 4:1 Витесс
6 тур
20 сентября, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 21:45 Витесс 2:2 Херенвен
10 тур
19 октября, суббота 22:45 Херенвен 2:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
18 тур
22 декабря, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
8 тур
6 октября, суббота 21:45 Витесс 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:45 Херенвен 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 21:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
31 января, вторник 23:45 Витесс 1:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
12 марта, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
5 тур
11 сентября, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
27 тур
14 марта, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Херенвен
3 тур
15 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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