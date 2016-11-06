Введите ваш ник на сайте

Витесс - Хераклес

06.11.2016, Воскресенье, 16:30 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 12 тур Витесс - Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
31 тур
16 апреля, суббота 19:30 Витесс 1:1 Хераклес
16 тур
13 декабря, воскресенье 18:45 Хераклес 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
26 тур
7 марта, суббота 21:45 Хераклес 1:1 Витесс
17 тур
21 декабря, воскресенье 14:30 Витесс 3:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
18 тур
21 декабря, суббота 22:45 Хераклес 2:2 Витесс
1 тур
4 августа, воскресенье 16:30 Витесс 3:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
24 тур
23 февраля, суббота 21:45 Хераклес 3:5 Витесс
6 тур
22 сентября, суббота 21:45 Витесс 1:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
26 тур
16 марта, пятница 23:00 Витесс 2:0 Хераклес
17 тур
17 декабря, суббота 21:45 Хераклес 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 21:45 Хераклес 6:1 Витесс
15 тур
20 ноября, суббота 22:45 Витесс 2:0 Хераклес
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
23 января, суббота 20:45 Хераклес 1:2 Витесс
11 тур
24 октября, суббота 21:45 Витесс 0:2 Хераклес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
...
  • Читайте нас: 