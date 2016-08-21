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Гронинген - Твенте

21.08.2016, Воскресенье, 13:30 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 3 тур Гронинген - Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
25 тур
27 февраля, суббота 20:30 Твенте 2:0 Гронинген
1 тур
12 августа, среда 19:30 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Твенте
14 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Твенте 1:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
20 тур
12 февраля, среда 22:45 Гронинген 1:1 Твенте
8 тур
29 сентября, воскресенье 18:30 Твенте 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
ответный матч		 19 мая, воскресенье 14:30 Твенте 3:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
первый матч		 16 мая, четверг 20:45 Гронинген 0:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
27 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Гронинген 0:3 Твенте
1 тур
12 августа, воскресенье 16:30 Твенте 4:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 17:30 Твенте 4:1 Гронинген
10 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 16:30 Гронинген 1:2 Твенте
8 тур
3 октября, воскресенье 16:30 Твенте 4:2 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
24 января, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 Твенте
11 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Твенте 4:0 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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