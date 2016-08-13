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Витесс - АДО Ден Хааг

13.08.2016, Суббота, 20:45 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 2 тур Витесс - АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 20:45 Витесс 2:2 АДО Ден Хааг
13 тур
22 ноября, воскресенье 18:45 АДО Ден Хааг 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
32 тур
24 апреля, пятница 21:00 АДО Ден Хааг 1:0 Витесс
8 тур
3 октября, пятница 22:00 Витесс 6:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
7 февраля, пятница 23:00 Витесс 0:0 АДО Ден Хааг
6 тур
2 октября, среда 17:30 АДО Ден Хааг 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
27 тур
16 марта, суббота 23:45 АДО Ден Хааг 0:4 Витесс
1 тур
12 августа, воскресенье 16:30 Витесс 2:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
30 тур
15 апреля, воскресенье 16:30 Витесс 1:0 АДО Ден Хааг
1 тур
7 августа, воскресенье 16:30 АДО Ден Хааг 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
9 апреля, суббота 21:45 АДО Ден Хааг 1:0 Витесс
1 тур
8 августа, воскресенье 16:30 Витесс 3:1 АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии (2009/2010)
26 тур
6 марта, суббота 21:45 АДО Ден Хааг 1:1 Витесс
4 тур
22 августа, суббота 20:45 Витесс 1:3 АДО Ден Хааг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 13 августа 2016, 20:45

    П1

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