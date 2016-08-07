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Гронинген - Фейеноорд

07.08.2016, Воскресенье, 13:30 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 1 тур Гронинген - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
31 тур
16 апреля, суббота 20:45 Фейеноорд 1:1 Гронинген
16 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 1:1 Фейеноорд
8 тур
5 октября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 4:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 17:30 Гронинген 0:2 Фейеноорд
17 тур
15 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
18 тур
23 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 2:1 Гронинген
8 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
11 тур
30 октября, воскресенье 17:30 Гронинген 6:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 5:1 Гронинген
15 тур
21 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
25 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 2:3 Фейеноорд
16 тур
6 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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