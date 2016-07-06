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Инфонет - Хартс

06.07.2016, Среда, 18:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Инфонет - Хартс
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 22:00 Хартс 2:1 Инфонет
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