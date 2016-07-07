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Дачия - Кяпаз

07.07.2016, Четверг, 18:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Дачия - Кяпаз
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 28 июня, вторник 19:00 Кяпаз 0:0 Дачия
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