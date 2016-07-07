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Стабек - Коннас Куэй

07.07.2016, Четверг, 20:00 мск Берум, стадион Наддеруд Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Стабек - Коннас Куэй
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 21:15 Коннас Куэй 0:0 Стабек
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