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УЭ Санта-Колома - Локомотива

30.06.2016, Четверг, 18:00 мск Санта Колома, стадион Комуналь д'Айксовалл Лига Европы, 1 раунд , первый матч УЭ Санта-Колома - Локомотива
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