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Кубань (ЛФЛ) - Томь

03.07.2016, Воскресенье, 18:00 мск Товарищеские матчи Кубань (ЛФЛ) - Томь
Россия. Матчи за место в РПЛ (2015/2016)

ответный матч		 27 мая, пятница 16:00 Томь 2:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Матчи за место в РПЛ (2015/2016)

первый матч		 24 мая, вторник 19:45 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Томь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
4 апреля, пятница 18:15 Кубань (ЛФЛ) 2:0 Томь
2 тур
20 июля, суббота 16:00 Томь 1:2 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
23 июля, суббота 20:00 Кубань (ЛФЛ) 1:3 Томь
2 тур
20 марта, воскресенье 12:00 Томь 0:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 12:30 Томь 1:0 Кубань (ЛФЛ)
4 тур
11 апреля, суббота 19:15 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 13:00 Томь 2:0 Кубань (ЛФЛ)
11 тур
26 мая, суббота 18:00 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Томь
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    Рейтинг: +286

    Igorello97 4 июля 2016, 16:58

    Нужно было так в ответке играть.

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