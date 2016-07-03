Кубань (ЛФЛ) - Томь

Нужно было так в ответке играть.
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ответный матч
|27 мая, пятница
|16:00
|Томь
|2:0
|Кубань (ЛФЛ)
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ответный матч
|27 мая, пятница
|16:00
|Томь
|2:0
|Кубань (ЛФЛ)
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первый матч
|24 мая, вторник
|19:45
|Кубань (ЛФЛ)
|1:0
|Томь
|24 тур
|4 апреля, пятница
|18:15
|Кубань (ЛФЛ)
|2:0
|Томь
|2 тур
|20 июля, суббота
|16:00
|Томь
|1:2
|Кубань (ЛФЛ)
|17 тур
|23 июля, суббота
|20:00
|Кубань (ЛФЛ)
|1:3
|Томь
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|12:00
|Томь
|0:1
|Кубань (ЛФЛ)
|18 тур
|16 августа, воскресенье
|12:30
|Томь
|1:0
|Кубань (ЛФЛ)
|4 тур
|11 апреля, суббота
|19:15
|Кубань (ЛФЛ)
|0:0
|Томь
|25 тур
|30 сентября, воскресенье
|13:00
|Томь
|2:0
|Кубань (ЛФЛ)
|11 тур
|26 мая, суббота
|18:00
|Кубань (ЛФЛ)
|2:1
|Томь
Нужно было так в ответке играть.