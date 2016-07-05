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Биркиркара - Широки Бриег

05.07.2016, Вторник, 18:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Биркиркара - Широки Бриег
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 20:00 Широки Бриег 1:1 Биркиркара
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 5 июля 2016, 20:26

    Ничья

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