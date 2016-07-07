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Спартак - Динамо

07.07.2016, Четверг, 19:00 мск Юрмала, стадион Слока Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Спартак - Динамо
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 19:00 Динамо 2:1 Спартак
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