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Гленавон - КР Рейкьявик

07.07.2016, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Гленавон - КР Рейкьявик
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 22:15 КР Рейкьявик 2:1 Гленавон
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