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Корк Сити - Линфилд

07.07.2016, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Корк Сити - Линфилд
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 21:45 Линфилд 0:1 Корк Сити
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