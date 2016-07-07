Введите ваш ник на сайте

Горица - Маккаби

07.07.2016, Четверг, 19:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Горица - Маккаби
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 20:15 Маккаби 3:0 Горица
...
  • Читайте нас: 