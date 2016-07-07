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Ордабасы - Чукарички

07.07.2016, Четверг, 15:00 мск Шымкент, стадион Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Ордабасы - Чукарички
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 21:30 Чукарички 3:0 Ордабасы
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 7 июля 2016, 07:39

    П1

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